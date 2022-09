Suspeito de tentar estuprar criança é preso após ser amarrado em poste por moradores

A polícia informou que o pai da criança flagrou o momento em que o suspeito tentava praticar o estupro

Um homem de 22 anos foi preso nesta terça-feira (13) em Barra do Ouro, no interior do Tocantins, suspeito de tentar estuprar uma criança. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que ele foi amarrado por moradores em um poste de energia elétrica até a chegada da Polícia Militar.

A vítima do crime é uma menina de 11 anos. A polícia informou que o pai da criança flagrou o momento em que o suspeito tentava praticar o estupro. O homem tentou fugir do local, mas foi perseguido. Com ajuda de moradores ele foi alcançado e imobilizado.

O grupo acionou a polícia e amarrou o suspeito em um poste até a chegada dos militares. Quando os policiais chegaram, ele estava no chão, com as mãos e pés amarrados. O homem, que já tinha passagem pela polícia pelo crime de estupro, foi levado para uma delegacia de Polícia Civil de Araguaína.

A vítima teve escoriações pelo corpo provocadas pelo agressor e lesão em um dos olhos. Ela foi levada para realizar exame de corpo de delito.