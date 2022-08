Suspeito de praticar assalto é morto a tiros, no Maranhão

O caso foi apresentado na Delegacia Regional de Bacabal e será investigado pela Polícia Civil

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (1), nas proximidades do presídio Piratininga, na cidade de Bacabal, a 195 km de São Luís.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente é suspeito de ter tomado, no mesmo dia, uma motocicleta Fan preta de assalto na entrada da cidade, na companhia de um comparsa.

Depois do crime, a dupla fugiu em direção ao município de Alto Alegre do Maranhão, a 205 km de distância de São Luís.

A vítima do assalto procurou a PM, que iniciou as buscas pelos suspeitos. Após algumas horas, a polícia foi informada de que havia um adolescente morto com marcas de tiros, nas proximidades do presídio da cidade e que, ao lado do corpo, havia uma motocicleta Fan preta.

A PM foi ao local e encontrou o adolescente, o qual foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do assalto.

A motocicleta da vítima do assalto estava no local onde estava o corpo do suspeito. Além disso, com o adolescente havia uma mochila com três camisas.