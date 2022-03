Suspeito de matar mulher com golpes de tábua de carne é preso

A vítima e tinha 35 anos e estava em um relacionamento com o suspeito, no entanto, sua família não aprovava a relação

No último domingo, 6, um homem foi preso em Brejo dos Santos, Sertão da Paraíba, suspeito de assassinar a namorada com golpes de tábua de carne. O crime foi em fevereiro deste ano, em Catolé do Rocha.

De acordo com a policia, Matheus Almeida estava foragido desde o dia do crime, no entanto, foi localizado por volta das 17h do domingo, 6, em Brejo dos Santos, onde morava. Ele foi encaminhado para a delegacia de Catolé do Rocha em cumprimento de mandado de prisão.

Ainda segundo as autoridades, a vítima era Hiane Cristina Rafael Rocha, de 35 anos. Ela estava em um relacionamento com o suspeito, a família não aprovava a relação.

Ao chegarem no local, no dia do crime, os agentes encontraram o corpo da mulher e uma tábua de carne ao lado, que teria sido usada pelo suspeito para aplicar os golpes e matá-la.