Suspeito de matar a esposa estrangulada é preso

PUBLICIDADE

Na manhã desta quinta-feira (13) um homem de 35 anos, suspeito de matar a esposa, de 21, na Paraíba, foi preso no município de Monteiro. As informações da Polícia Civil indicam que, durante grande parte do depoimento, o suspeito se manteve calado e, ao ser perguntado sobre seu estado civil, “ele se disse viúvo e sorriu, desdenhando do crime cometido”, afirmou o delegado da 14ª Delegacia Seccional de Polícia Civil da Paraíba, Gilson Duarte.

De acordo com o G1, o delegado afirmou que as investigações indicam que Kleane Ferreira do Nascimento foi assassinada por estrangulamento. Ela foi encontrada, por um amigo do marido, em estado de decomposição avançado, em 19 de julho deste ano.

A jovem havia reatado seu relacionamento há poucos dias e o término teria acontecido por ciúmes, causa de brigas entre o casal. Familiares contaram à corporação que o relacionamento tinha sido reatado no dia 15 de julho após muito insistência do companheiro.

No dia em que o corpo da vítima foi encontrado, o suspeito mandou uma mensagem para um amigo contando que tinha matado a mulher. E, desde então, estava foragido. Após ser preso, o homem está à disposição da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE