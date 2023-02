Suspeito de estuprar enteadas e obrigar filho a assistir pornografia é preso

Uma das vítimas engravidou do padrasto, que chegou a obrigar a criança, hoje com dez anos, a assistir pornografia

Um trabalho investigativo coordenado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na elucidação de um caso e na prisão preventiva de um homem de 50 anos, suspeito de estuprar suas duas enteadas, na época menores de 14 anos.

O crime foi comunicado quando as vítimas já estavam maiores de idade e relataram o crime à Polícia Civil. Ainda com base no que foi apurado, uma das vítimas engravidou do padrasto, que chegou a obrigar a criança, hoje com dez anos, a assistir pornografia, alegando que seria para fins educativos. O homem foi preso nessa quarta-feira (8), em Maracanaú, no Ceará

Com base no que foi colhido no ano passado, período em que as vítimas registraram o caso, elas eram estupradas por ele, desde o início dos anos 2000, quando elas, até pouco tempo atrás, ainda moravam com ele. Neste período, uma das vítimas engravidou do padrasto e, com base nos relatos, ele obrigava a criança, hoje com dez anos, a assistir filmes pornográficos. Atualmente as vítimas e a criança não moram com o suspeito.

Após a conclusão das investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele pelos crimes de estupro de vulnerável e prática de satisfação de lascívia mediante presença de criança. Com a decisão judicial em mãos, o homem foi localizado e preso em via pública. Agora ele se encontra à disposição da Justiça. As investigações permanecem, bem como o homem será indiciado, também, pelo crime de ameaça contra as vítimas.