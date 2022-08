Suspeito de estuprar enteada é preso, em Manaus

Conforme informações preliminares, a mãe da vítima sabia dos abusos, mas não denunciou

Um homem de 40 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (5), em Manaus. Ele é suspeito de estuprar a enteada, de 15 anos.

Segundo informações da Delegacia Especializada em proteção à criança e ao adolescente (DEPCA), o crime ocorria há dois anos, desde que a menina tinha 13 anos de idade.

A polícia só descobriu o caso no final de julho, quando a menina atentou contra a própria vida. Aos policiais, ela contou que não aguentava mais os abusos.

O crime foi comunicado à Depca, que pediu a prisão preventiva do suspeito. Ele foi preso no início da manhã desta sexta, na casa da família, no bairro São José II, Zona Leste de Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas deve falar sobre o caso em coletiva de imprensa nesta sexta.