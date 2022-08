Suspeito de confessar participação em homicídio é morto a tiros, em Davinópolis

O adolescente confessou ter assassinado Jennifer Almeida da Silva, de 17 anos, que era amiga das jovens Amanda Sousa Cruz e Débora Vieira da Silva, também encontradas mortas no bairro São Domingos, na região de Davinópolis

Na madrugada desta terça-feira (9), um adolescente, identificado como Maykon de Sousa Guilherme Furtado, de 14 anos, foi morto a tiros por três homens na cidade de Davinópolis, a 663 km de São Luís.

Segundo a Polícia Militar (PM), Maykon era namorado de uma das vítimas.

Os três suspeitos de executarem o adolescente já possuem passagens pela polícia. Eles foram presos durante rondas da PM e encaminhados para a Delegacia de Imperatriz. Além de Maykon de Sousa, um outro homem, identificado como Gabriel Leite, de 18 anos, também foi preso suspeito de participar do triplo homicídio das jovens.

De acordo com o depoimento prestado por Gabriel, elas faziam parte de uma facção criminosa rival e teriam tramado o assassinato dele alguns dias atrás. Para se vingar, ele convenceu Jennifer, que era sua namorada, a assassinar Débora e Amanda como uma “prova de amor”.

Triplo homicídio

No dia 2 de agosto, uma adolescente, de 17 anos, identificada como Jennifer Almeida da Silva, foi encontrada morta na cidade de Davinópolis. A adolescente foi encontrada por populares, com sinais de violência pelo corpo.

Segundo a Polícia Civil, Jennifer era amiga de outras duas adolescentes, Amanda Sousa Cruz e Débora Vieira da Silva, que também foram encontradas mortas, no dia 1º de agosto, na beira do Riacho Cacau, no bairro São Domingos, na região de Davinópolis. As vítimas foram encontradas, aparentemente, abraçadas dentro do riacho. Elas tinham perfurações causadas por arma branca nas regiões do abdômen, pescoço e braços.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Jair Paiva, primeiramente, as jovens Amanda e Débora sumiram, na última quinta-feira (28), e foram encontradas mortas quatro dias depois do desaparecimento.

Já a terceira vítima foi encontrada morta nesta terça, na mesma região em que os corpos das amigas dela estavam, Jennifer Almeida foi encontrada a cerca de 800 metros do local onde estavam os corpos de Amanda e Débora. As três vítimas eram moradoras da cidade de Imperatriz, na região Tocantina.