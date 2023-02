Sucuri é encontrada dentro de motor de um carro

O motorista levou um susto ao ver a serpente escondida no veículo

O caso aconteceu na tarde do último domingo (12) na Avenida Beira Rio, no centro da cidade. O motorista levou um susto ao ver a serpente escondida no veículo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e utilizou equipamentos de captura. Os bombeiros abriram o capô do carro, mas só conseguiram retirar a serpente pela parte debaixo do veículo.

Conforme Werther Ramalho, herpetólogo do Instituto Boiatata, é comum encontrar serpentes dentro de motor de carros devido ao animal ver o veículo como abrigo.

“As serpentes e outros animais de ‘sangue frio’, ou seja, que não regulam a temperatura do próprio corpo como nós mamíferos, precisam encontrar locais mais quentes para se abrigarem em períodos ou horários mais frios”, explicou Werther.



Segundo os bombeiros, após o resgate, a sucuri foi colocada em uma caixa de contenção e depois solta em perfeitas condições em uma área nativa.