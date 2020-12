Sotaque britânico é eleito o mais sexy do mundo por pesquisa

PUBLICIDADE

O sotaque britânico foi eleito o mais sexy do mundo em pesquisa realizada pela revista Time Out. O levantamento ouviu mais de 37 mil pessoas em 30 países. Um em cada quatro entrevistados (25%) respondeu que a forma de falar dos britânicos é a mais sexy.

Em segundo lugar ficou o sotaque francês (16%), e em terceiro, o italiano (15%). Espanhóis e irlandeses completaram os cinco primeiros lugares, seguidos por australianos e americanos.

Na pesquisa, apenas moradores de um país votaram em seu próprio sotaque como o mais sexy: os tailandeses.

De acordo com a Time Out, os britânicos ficaram no topo entre as pessoas ouvidas em países como Suécia, China, Índia e Estados Unidos. Já no Reino Unido, curiosamente, o sotaque preferido citado pelos moradores foi o irlandês.

