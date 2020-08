Soldado do Exército está em coma na UTI após levar mais de 20 facadas

PUBLICIDADE

O soldado do Exército João Victor Calixto Martins, de 19 anos, recebeu 21 golpes de faca na região do abdômen, rosto e olho. Além disso, a vítima teve a mandíbula quebrada. Desde então, João está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O suspeito do crime é um ex-namorado de sua companheira.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia 9 de agosto, dia dos pais, a vítima dormia com a namorada, que está grávida de sete meses. Neste momento, o suspeito pulou o muro da residência onde o casal estava, no Bairro São Gonçalo 3, em Cuiabá, e atacou João.

A companheira de João acordou e tentou impedir o agressor, no entanto, ela também foi agredida com chutes no abdômen. Após o ataque, o suspeito fugiu.

João Victor foi encaminhado ao hospital, onde passou por um procedimento cirúrgico. Desde então, ele segue intubado, em coma, na UTI da unidade hospitalar.

A família pede por justiça e que o suspeito foragido seja preso. O agressor trabalha como caminhoneiro e tem uma filha, de 11 meses, com a atual companheira da vítima.