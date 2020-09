Silvio Santos é investigado pelo MPF por pergunta sobre sexo à criança

PUBLICIDADE

O apresentador Silvio Santos está sendo investigado sobre o episódio em que ele direcionou uma pergunta, de cunho sexual, a uma criança de cinco anos. O inquérito foi instaurado nessa quarta-feira (23). As informações são da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O caso envolvendo o dono do SBT ocorreu em 2016, durante o seu programa, que é apresentado ao vivo. No palco, o apresentador costuma presentear os participantes das atrações com dinheiro. Durante a entrega dos prêmios, Silvio costuma conversar com os participantes. Na ocasião, ele perguntou: “o que que você acha melhor, sexo, poder ou dinheiro?”

A criança estava acompanhada da mãe. Após fazer a pergunta, o apresentador deu risadas, enquanto o restante do público demonstrou constrangimento com a situação.

“A criança e o adolescente têm direito ao respeito e à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, direito ao respeito que compreende a inviolabilidade da integridade psíquica, abrangendo preservação da imagem”, escreveu o MPF na abertura do inquérito.

Segundo a coluna de Lauro Jardim, o SBT teria afirmado ao MPF que “a genitora da menor ajuizou ação de indenização contra a radiodifusora em defesa dos interesses individuais e personalíssimos”, e que “não ocorreu nenhum tipo de solapamento difuso dos direitos imanentes às crianças”.