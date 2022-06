Seu dia tem 24 horas: sobre o direito ao tempo

Já parou para pensar no que você está fazendo com o tempo que lhe foi dado? Trabalho, faculdade, projeto de TCC, família, contas, amigos, problemas, amor… todos devem caber nas mesmas 24 horas. Nossa sociedade está adoecendo, com um boom de produtividade e a culpa por simplesmente viver.

A coisa fica ainda mais séria quando se trata de trabalhadores em final de faculdade. Isso porque, além de milhares de trabalhos acadêmicos em grupo, ainda tem que entregar o TCC completo, seja monografia ou artigo científico pronto, em apenas 6 meses. Claro que dá para ter um TCC pronto para qualquer tema em um site confiável, mas e o resto? Precisamos falar sobre isso!

A era da produtividade a todo custo

Trabalhe enquanto eles dormem… e perca sua saúde física e mental, a troco de um tapinha nas costas e resultados benéficos para outros. Não se pode passar a vida apenas trabalhando, o corpo se desgasta, as boas ideias vão minando, a produtividade cai… afinal, somos seres integrais e não uma máquina.

Por exemplo. Muitas instituições de ensino exigem TCC e monografias prontas em apenas seis meses. Como entregar um trabalho pronto bem feito, conciliando com outros aspectos da vida? Um TCC completo exige horas de dedicação, seja com leitura, pesquisa de campo, organização de ideias e conteúdo e claro, escrita.

Agora, imagine quem trabalha 8 horas por dia, faz faculdade, pega engarrafamento e tem que resolver as questões familiares, profissionais, financeiras, além de dar atenção a parceiros, família, amigos… algo não bate na conta. Assim, ficam muitas pontas soltas, problemas para resolver, relações desgastadas, horas em claro e no final, um trabalho aceitável.

Trabalhe, estude, coma bem, seja ativo, inove, queime

Como se a cobrança pela produtividade já não fosse o bastante, também tem que ser uma pessoa completa e perfeita. Alimentos saudáveis, prática de esportes, leitura, momentos de input positivo e tantas outras cobranças fazem parte da realidade atual. Resultado? Insegurança, frustração, baixa auto-estima, burnout.

As mídias digitais são incríveis, mas não mostram toda a realidade. Por trás de cada pessoa considerada como influencer, há uma vida oculta nada perfeita. Então, por que se comparar com recortes editados do outro? Na correria das entregas e crescimento, esquecemos muitas vezes que somos também essência e devemos aproveitar melhor o pouco tempo que nos é dado.

Se você já está no loop, pense nisso

Como você vai produzir mais e melhor, se seu corpo e mente estão estafados? Você precisa de pausas para ser produtivo. O descanso, o lazer e o prazer são tão importantes para seu desempenho profissional, quanto o trabalho em si.

Nada de dormir 4 horas por dia e colocar uma carga de exigência que sua realidade não permite, não precisa ser assim. Se essa é a sua realidade, veja então algumas formas para lidar com essa situação e colocar o tempo a seu favor.

Escreva, pinte, cante, não faça nada

Se sua área remete às palavras, então escreva! É uma ótima forma de desabafar e de colocar os pensamentos em ordem. Aliás, sabia que escrever ajuda no seu desenvolvimento pessoal?

Mas não faça pensando nisso e sim colocando para fora toda a sua essência. Isso vale para a pintura, música, dança, cozinhar e é claro, simplesmente contemplar a existência em uma rede ou maratonar aquela série. Reserve um tempo para isso e veja como descansar pode te trazer grandes insights.

Tire um dia para planejar

Claro que o tempo não vai surgir do nada e as 24 horas não irão se multiplicar. Mas você pode planejar seus próximos passos, priorizando também a sua saúde física e mental. Dessa forma, fica mais fácil lidar com a pressão das entregas, sabendo que está tudo em ordem.

Use um planner, agenda online, Notion ou o que achar mais interessante para sua rotina. Anote tudo o que precisa e o que quer fazer. Organize em ordem, sempre respeitando o tempo de descanso, alimentação e de dormir. Você vai ver que, com um bom descanso, consegue produzir mais em menos tempo e ter bons resultados para sua vida, como um todo.

Aceite ajuda sempre

Claro que isso será impossível se você centralizar todos os esforços em suas mãos. Divida tarefas, terceirize o que for possível e foque no que é vital para sua carreira e vida pessoal. Conte com bons profissionais, especialistas, familiares e amigos para conseguir reorganizar a sua agenda e ter sua vida de volta.

Afinal, “só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã”. Retome o controle da sua vida e as horas passarão a ser suas novamente.