Servidor é morto a facadas durante discussão

Um homem de 38 anos foi morto a facadas após uma discussão entre quatro pessoas no final da tarde da segunda-feira (2), Dia de Finados.

O crime ocorreu em Porto Velho-RO. Sérgio Marques de Sousa era servidor público da Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) e exercia a função de gari.

Segundo a polícia, o homem estava com outras pessoas ingerindo bebida alcoólica, quando se envolveu em uma confusão. O corpo de Sérgio foi encontrado com duas perfurações: uma no pescoço e outra na parte de trás da cabeça.