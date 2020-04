Serpente é resgatada em madeireira após viajar em carga de madeira

PUBLICIDADE 

Uma jiboia foi capturada em uma madeireira no bairro dos Estados, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na manhã da última segunda-feira (20).

De acordo com a Guarda Municipal, trata-se de uma serpente da espécia Boa constrictor, que media cerca de 1 metro e não é venenosa. O animal não é nativo da região e deve ter vindo com alguma carga de madeira da região Centro-Oeste do país.

O animal foi encontrado por funcionários da madeireira. As guarnições foram chamadas por volta das 11h.

Como não pertence à natureza da região, o animal foi encaminhado ao Complexo Ambiental Cyro Gevaerd, em Balneário Camboriú.