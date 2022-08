Sem-teto é resgatado dentro de árvore onde se abrigou contra frio em SP

Os bombeiros conseguiram retirá-lo da árvore e, na sequência, ele foi atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

Um homem foi resgatado de dentro de uma árvore, na manhã desta sexta-feira, no bairro do Itararé, em São Vicente (SP). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava preso dentro do tronco, sem roupa, com escoriações nos braços e ombros e com hipotermia. A árvore estava localizada na Av. Ayrton Senna da Silva.

Os bombeiros conseguiram retirá-lo da árvore e, na sequência, ele foi atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A vítima foi levada até a UPA Central de Santos. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele.

A baixada santista amanheceu com uma queda brusca de temperatura. Em São Vicente, a temperatura mínima prevista é de 14ºC. A mudança ocorre com a aproximação de uma frente fria no Sudeste brasileiro.

Segundo a Polícia Militar, o homem afirmou que teve as roupas e os pertences roubados durante a madrugada. Os agentes ainda informaram que ele estava “aparentemente embriagado”.

Em nota, a Prefeitura de São Vicente, por meio da SEDES (Secretaria de Desenvolvimento Social) informou que “passou a buscar possíveis informações a respeito do histórico de atendimento na rede socioassistencial, e descobriu-se que o homem não é referenciado no município de São Vicente”. A secretaria ainda informou que está à disposição para prestar apoio à vítima.