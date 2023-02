Saiba a importância do corte de metais na indústria

O procedimento de corte de metais é algo extremamente importante no universo industrial.

Afinal, essa operação é utilizada para fabricar diversos tipos de máquinas e equipamentos. Isso faz com que muitas empresas procurem saber qual o tipo de corte mais vantajoso.

Dentre os tipos que estão disponíveis no mercado é possível citar o corte a plasma, o oxicorte, o corte a laser e o corte jato d’água. Cada um deles apresenta características e especificidades distintas e podem ser utilizados em diferentes situações.

Caso você queira entender a importância do corte de metais na indústria como um todo, leia o texto a seguir.

O que é um corte de metal?

Antes de tudo, é importante entender afinal o que é e como funciona um corte de metal.

Assim como o próprio nome sugere, esse tipo de operação é basicamente o corte de duas metálicas. E, como foi citado anteriormente, ele é uma das etapas de fabricação de diversas máquinas e equipamentos industriais, sendo bastante importante em, por exemplo:

Construção de automóveis;

Elaboração de peças;

Fabricação de ferramentas.

O principal tipo de corte

Não existe um tipo de corte de metal que é unanimidade entre todos os outros. Cada um deles pode servir para um tipo diferente de procedimento e a pode auxiliar de diferentes maneiras.

Dessa forma, tudo irá depender do equipamento em questão que está sendo produzido e da rentabilidade que é esperada com o processo.

O corte a plasma

Como foi dito antes, não existe um procedimento de corte de metais que seja escolhido em unanimidade. É preciso destacar que, no entanto, o corte de plasma se sobressai em diversas empresas.

Isso porque ele possui várias tecnologias que outros tipos de corte não tem e afetam a qualidade do procedimento. Essa tecnologia é muito derivada dos chamados consumíveis plasma, como o bico de plasma e a tocha de plasma.

Eles fazem com que quesitos como precisão, segurança e custo-benefício sejam melhores nele do que em qualquer outro corte que esteja no mercado.

