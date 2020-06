Sacerdote decapita homem em ritual de sacrifício pelo fim da pandemia e é preso

PUBLICIDADE 

Um sacerdote hindu foi preso após decapitar um homem durante um ritual religioso, com o intuito de acabar com a pandemia. Sansari Ojha, de 72 anos, teria oferecido a vítima, Saroj Kumar Pradhan, de 52, como sacrifício a uma deusa hindu.

O crime ocorreu na semana passada, no templo de Brahmani Devi em Cuttack, na Índia. Segundo a polícia, o sacerdote estava sob efeito de álcool e maconha, quando decapitou a vítima para agradar a uma deusa hindu. No entanto, pouco antes do crime, os dois tiveram uma discussão.

De acordo com as autoridades locais, o suspeito disse que a deusa lhe apareceu em sonho e solicitou o sacrifício de uma vida humana, para que o mundo pudesse ficar livre do novo coronavírus.