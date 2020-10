Rodovia Régis Bittencourt fica interditada após carreta carregada com arroz tombar na pista

PUBLICIDADE

Uma carreta carregada com arroz tombou na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Cajati, no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (2). O motorista do veículo não se feriu. A pista precisou ser interditada.

De acordo com a concessionária Arteris, o veículo tombou sobre parte da faixa da esquerda e no canteiro central, derramando a carga de arroz e impedindo a passagem no Km 483 da pista Sul da rodovia, no sentido Curitiba.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e o motorista foi socorrido, no entanto, foi constatado que ele não ficou ferido.

Após a retirada da carreta, a pista foi liberada, por volta das 8h15.