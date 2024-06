Rede social X atualiza regras para permitir conteúdo adulto

A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, revisou suas regras de uso para permitir oficialmente a divulgação de conteúdo adulto e pornográfico. Embora esse tipo de material e a nudez já estivessem presentes na plataforma há anos, diferentemente do Facebook e do Instagram, nunca houve uma proibição explícita, mesmo antes da compra da empresa por Elon Musk no final de 2022.

As novas diretrizes, reveladas primeiramente pelo TechCrunch nesta segunda-feira, autorizam explicitamente os usuários a compartilhar conteúdo adulto “desde que seja produzido e distribuído consensualmente”. As regras foram atualizadas no último final de semana, afirmando que “a expressão sexual, visual ou escrita, pode ser uma forma legítima de expressão artística”.

Segundo a nova política, a publicação de conteúdo adulto está formalmente permitida, desde que seja devidamente rotulada e não apareça em destaque, como em fotos de perfil ou banners de conta. Contas que frequentemente publicam esse tipo de conteúdo devem marcar automaticamente suas postagens de imagens e vídeos como conteúdo sensível.

Conteúdos adultos serão restritos para usuários identificados como menores de idade ou para adultos que optarem por não visualizá-los. A política também se aplica a conteúdos gerados por IA, animações, desenhos animados, hentai e anime. A equipe de segurança do X afirmou na própria plataforma que as novas diretrizes “trariam mais clareza às regras e transparência na aplicação dessas áreas”.