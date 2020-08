Recém-nascida tem couro cabeludo arrancado durante parto

PUBLICIDADE

Na última segunda-feira (10), uma recém-nascida teve o couro cabeludo arrancado durante o parto, na Santa Casa de Rondonópolis, próximo de Cuiabá (MT). O pai do bebê denunciou a negligência médica. Segundo ele, a companheira e a filha estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A unidade hospitalar se pronunciou e afirmou que tem um advogado que está acompanhando o caso e que deve se explicar, ainda nesta quinta-feira (13), sobre os procedimentos utilizados pelos médicos, já que a mãe da criança tinha uma gravidez perigosa.

“Ela ficou 13 dias internada, não deixavam eu entrar, não deixavam eu ficar de acompanhante, eu ficava lá fora chorando e clamando a Deus”, disse o pai da criança ao G1.

De acordo com ele, só no domingo (9) que liberaram sua entrada para ver a mulher. “No domingo eles me liberaram para eu ficar com ela a noite, isso já tinha 11 dias internada, minha esposa estava irreconhecível, toda inchada, tinham tirado a neném, só que teve negligência médica, tiraram o couro cabeludo do lado direito da cabeça da minha filha, até a nuca”, explicou o pai

