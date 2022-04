Receitas com diferentes carnes para aniversário

Preparar uma festa de aniversário não é uma tarefa fácil e, muitas pessoas, ficam com dúvidas de quais comidas e bebidas adquirir para preparar deliciosos pratos para os convidados. Independente do estilo do aniversário, sempre optamos por alimentos com carne, aves e peixes para servir de proteína e que agrade à maioria dos paladares.

Você pode fazer um churrasco e acompanhá-lo com cerveja e bebidas não alcoólicas para crianças, ou pedir salgados fritos para facilitar sua vida. No entanto, às vezes queremos renovar e preparar pratos fora do óbvio e que agradam os convidados. Além disso, precisam ser alimentos de fácil ingestão, já que o local da festa estará cheio de pessoas.

A seguir, separamos uma lista incrível com algumas receitas para serem feitas em aniversário, onde a principal peça dessas delícias é a carne. Confira:

Lanche de carne louca

Lanches de carne são alimentos sem erro para se ter em uma festa de aniversário. Na maioria das vezes, as pessoas preparam o pão com carne moída simples e molho para servir aos convidados. Saiba que tem como melhorar ainda mais um lanche de carne, utilizando a proteína desfiada.

Ingredientes:

1kg de miolo de acém;

2 colheres (sopa) de azeite;

1 pimentão vermelho;

1 pimentão verde ou amarelo;

3 caldos de carne;

1 dente de alho picado;

1 cebola grande;

2 latas ou sachês de molho de tomate suave.

Modo de preparo

Inicie o processo para fazer a carne louca, cozinhando o acém na pressão junto com, os caldos de carne e sal por 1 hora;

Após isso, desfie bem a carne e reserve a água temperada do cozimento. Pegue outra panela e refogue o alho e a cebola picados em cubinhos no azeite, até que doure.

Após ter torrado o alho e cebola, acrescente os pimentões, refogando até que tudo murche bem. Adicione o molho de tomate e a carne nessa panela e misture tudo para cozinhar uniformemente. Regule o sal da carne e deixe a mesma no fogo médio até ferver. Espere esfriar um pouco e sirva dentro do pão francês. Aproveite para acompanhar com refrigerante ou bebida alcóolica. É uma delícia!

Petisco de frango empanado

O frango também é uma carne fácil de agradar a todos os gostos. Possui um sabor suave e fica delicioso em diferentes formas de preparo. Em relação a uma festa de aniversário, é interessante preparar o frango fritinho e que seja prático de comer.

Ingredientes:

2kg de filé peito de frango;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

Páprica doce a gosto;

3 ovos;

Farinha de trigo;

Farinha de rosca ou panko;

Óleo para fritar.

Modo de preparo

Inicie o processo temperando bem o peito de frango cortado em filés com o sal, a pimenta e a páprica doce. Após isso, bata os 3 ovos em um bowl grande ou prato raso. Reserve.

Pegue os filés de frango e corte-os em tiras, passe os mesmos no ovo, depois na farinha de trigo, retorne para o ovo e termine o empanamento na farinha panko. Frite em óleo quente até que fique com a casca crocante e dourada. Sirva para todos com ketchup ou um molho rosé que, de forma simples, é feito da mistura de maionese, ketchup e mostarda.

Bolinho frito de batata com carne moída

Para sair do padrão da coxinha e bolinho de queijo, temos aqui, uma opção deliciosa de salgado frito com carne bovina e que agradará a todos.

Ingredientes:

4 batatas grandes;

2 ou 3 xícaras de farinha de trigo;

1 caldo knorr de frango ou legumes;

1 kg de carne moída;

½ cebola;

½ maço de coentro ou cheiro verde;

Sal a gosto;

Massa de tomate;

Alho e cebola picados em cubinhos.

Modo de preparo

Inicie cozinhando as batatas junto com o caldo de frango ou legumes (pode ir de sua preferência). Deixe-as na pressão por 30 minutos, precisam estar bem cozidas.

Enquanto isso, tempere a carne com sal e alho. Pegue uma panela, refogue a cebola até que fique dourada e, logo em seguida, acrescente toda a carne moída. Adicione a massa de tomate com o pimentão, tomate e o coentro e salsinha e deixe tudo refogando junto.

Após isso, pegue as batatas cozidas e amasse-as bem. Vá colocando farinha aos poucos até que vire uma massa. Adicione um pouco de sal se necessário. Em seguida, unte suas mãos com óleo para fazer bolinhas com essa massa e recheie-as com a carne. Frite os bolinhos em óleo bem quente até que dourem.

