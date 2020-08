Rapaz é morto por filho de traficante em Campo Grande

PUBLICIDADE

Na manhã desta quinta-feira (13), um rapaz foi morto com um tiro na cabeça em Campo Grande. De acordo com o Boletim de ocorrência, ele estava reunido com outras pessoas na calçada quando tomou o tiro.

Testemunhas do caso disseram que o atirador foi ao local de carro, discutiu com a vítima sobre compra e venda de entorpecentes e saiu do local. O rapaz voltou em uma moto, discutiu novamente e atirou no homem de 22 anos, depois fugiu.

O crime aconteceu a uma quadra da UPA Moreninhas e amigos da vítima a levaram para a unidade de saúde, mas ela não resistiu.

O suspeito do homicídio seria conhecido na região por ser filho de um traficante. A polícia fez buscas, mas até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE