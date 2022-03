Quatro militares e um civil morrem em acidente no Rio Grande do Sul

A colisão foi no inicio da madrugada desta segunda-feira, 28, no km 235 da rodovia BR 290. Outras 13 pessoas ficaram feridas

Um acidente no km 235 da rodovia BR 290, em Rio Pardo, Rio Grande do Sul, deixou quatro militares e um civil mortos. A colisão foi no inicio da madrugada desta segunda-feira, 28, e outras 13 pessoas ficaram feridas.

Um caminhão que transportava madeira bateu de frente a um ônibus de Vila Nova do Sul. O caminhão tombou e as toras caíram na rodovia. Logo após, um carro colidiu com a carreta e um micro-ônibus saiu da pista depois do motorista perder o controle.

Todas as quatro vítimas fatais estavam no ônibus e eram militares, que estavam a caminho de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Já a quinta vítima, era uma mulher que estava no carro com o marido e filho, que sobreviveram e foram socorridos.

O micro-ônibus também transportava militares, e todos os seus passageiros saíram ilesos. Os feridos foram conduzidos aos hospitais de Rio Pardo e Cachoeira do Sul.

O condutor do caminhão se feriu e foi socorrido. O caminhão ia no sentido para Porto Alegre, o ônibus estava no sentido contrário.