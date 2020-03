Quatro jovens são atingidos por raio

PUBLICIDADE 

Um grupo de jovens, com idades entre 16 e 18 anos, foi atingido por um raio, neste sábado (14). As vítimas estavam em um bar no momento em que sofreram a descarga elétrica.

O caso aconteceu em Viçosa-CE. De acordo com a instituição hospitalar para onde os jovens foram encaminhados, três deles continuam na unidade e a outro foi encaminhado para um hospital em Sobral. O estado de saúde das três vítimas é estável, mas elas devem continuar internadas. Não há informações sobre o estado de saúde do jovem encaminhado para Sobral.

Grupo de jovens é atingido por descarga elétrica de raio em bar em Viçosa; veja vídeo https://t.co/s2qlTl1jsi pic.twitter.com/EFZM034hW8 — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 15, 2020