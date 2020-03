Quatro homens invadem residência e matam jovem a tiros

PUBLICIDADE 

Um homem, identificado como João Victor de Lima, de 25 anos, foi morto a tiros dentro de casa, na madrugada desta segunda-feira (16). A vítima foi morta após uma quadrilha invadir a residência.

Segundo a polícia, os quatro homens suspeitos estavam a procura do sobrinho do dono da casa. O grupo vasculhou a casa, mas não encontraram o alvo. Após algum tempo, os criminosos passaram a agredir as outras pessoas que estavam na residência, localizada em Caraúbas-RN. . Durante a ação, a vítima reagiu e foi baleada.

João foi atingido com dois disparos de revólver calibre 38 na cabeça e veio a óbito antes de receber atendimento. Antes de fugir, a quadrilha roubou o celular de uma das vítimas. A princípio, a polícia trata o crime como latrocínio e irá investigar o caso.