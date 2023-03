Qual o melhor pneu e aro para o off-road?

O pneu off road, dentre os pneus 4×4, é designado como o mais esportivo. Isso é, verdadeiramente pensado para quem gosta de estar em terrenos arenosos, pedregosos ou com muita lama.

A tecnologia implementada nesse modelo de pneu possui sulcos largos e maior banda de rodagem. Contudo, a atenção deve ser voltada para calibragem correta, que deve considerar o terreno a ser explorado. Assim, você conseguirá a eficiência que precisa.

Para escolher o modelo mais adequado para o seu automóvel, faça uma análise junto a um profissional experiente em uma loja de pneus online, que possa avaliar de maneira conjunta as suas necessidades diárias e o veículo no qual os pneus off-road serão instalados.

Também é importante escolher com cuidado os seus fornecedores, optando sempre por buscar por um produto com materiais de qualidade comprovada, que possuam as qualificações do Inmetro, assim você pode garantir mais conforto, estabilidade e segurança. O pneu Pirelli é uma das melhores escolhas.

Saiba quais os tipos de pneus off-road e aro são melhores!

Quais são os melhores tipos de pneus para o off-road?

Conheça os principais tipos de pneus para andar fora da estrada:

Pneus AT

A sigla significa “All Terrain”, o que quer dizer que o pneu é apropriado para qualquer tipo de terreno. Ele é capaz de se adaptar a estradas diferentes, sendo elas pavimentadas com asfalto, blocos de concreto ou aquelas que não possuem pavimentação.

Em consequência de seus sulcos profundos, os pneus AT proporcionam excelente tração em terrenos irregulares, além de possuírem paredes muito reforçadas, oferecendo boa durabilidade.

Pneus MT

Os pneus “Mud Terrain”, são perfeitos para terrenos com lama, como bem diz o nome que, quando traduzido para o português, significa exatamente “terreno lamacento”. Este modelo possui sulcos mais profundos com paredes muito reforçadas, proporcionando excelente tração, resistência e durabilidade.

Eles flutuam em qualquer condição fora da estrada, evitando que seu veículo acabe atolando em estradas lamacentas. Algumas marcas permitem que sejam utilizados no asfalto, mas são menos recomendados, pois são muito pesados e gastam mais combustível.

Lembrando que os pneus on road não são para terrenos acidentados, mas sim para trajetos de asfalto (pneus Highway Terrain). Os pneus mistos, que normalmente são de aro 16 em diante, como o pneu 205 55 R16, são muito utilizados por SUVs, pois atendem asfalto e terrenos fora da estrada. Mas também não são ideais para serem utilizados em carros 4×4.

Qual o melhor aro para o off-road?

No caso dos pneus off-road, as rodas costumam variar entre aro 15 (pneu 195 60 R15) a 18. Entretanto, existem modelos ainda maiores. Os pneus mais largos costumam oferecer uma maior estabilidade por conta de sua área de contato maior.

Vale saber que você precisa seguir as medidas compatíveis com seu veículo, caso contrário, podem comprometer a funcionalidade do mesmo, além de outros componentes.