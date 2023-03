Qual a quilometragem máxima de um pneu?

Estimar a quilometragem de um pneu é uma questão muito complexa. Isso porque, embora a princípio uma simulação em laboratório possa dar algumas respostas, como por exemplo a média de até 50.000 km, na condução real do dia a dia, há muitas variáveis que podem suplantar todas as previsões possíveis.

Nas próximas linhas falaremos sobre ela, siga a leitura!

Muito além das estatísticas

Como dissemos, há estatísticas que indicam que a média é entre 25.000 e 50.000 km para motoristas que geralmente dirigem de forma regular, com picos que podem alcançar 75.000 km no caso de uma condução mais relaxada. Mas esse número pode cair para abaixo de 10.000 km se o motorista não abrir mão de tirar tudo o que o carro tem a oferecer.

Alguns pontos que tornam difícil a avaliação

Tipo de carro: já que a potência, torque e sistema de frenagem são decisivos.

Condição do veículo: também conta, pois um carro que passe por manutenção regular tende a não “agredir” tanto os quatro pneus.

Peso: também tem um papel importante, a massa do carro, complementada por suas condições de carga.

Tipo de estrada percorrida: uma vez que uma autoestrada é um terreno mais favorável que uma rota urbana ou uma composta predominantemente de curvas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O tamanho do pneu deve ser considerado

O tamanho precisa ser considerado, porque com carros e condições de condução idênticas, mas com dois pneus de medidas diferentes, um com pneu aro 17 e o outro com aro 15, podem alcançar o final de sua vida útil depois de quilometragens significativamente diferentes.

Carros diferentes, resultados diferentes

É evidente que os quatro pneus de um carro urbano começam em vantagem se comparados aos instalados em um carro de características esportivas ou que seja mais pesado. Este último exige pneus com maior superfície de contato em relação ao solo, que é igual a ter aderência maior, mas também a uma fricção muito maior.

Mas a vida útil potencial de mais de 50.000 km de um pneu Bridgestone, que está dentro do alcance de um veículo urbano, pode ser frustrada por certos comportamentos que estão longe de serem virtuosos e estão destinados a reduzir a duração em mais de 50%.

Depende do comportamento

A lista vai desde a pressão incorreta dos pneus a uma pilotagem longe da ideal, que levam a um desgaste irregular e acelerado da banda de rodagem: de aproximadamente 8 mm de profundidade de um pneu 205 55 R16, ela pode logo alcançar o limite de 1,6 mm.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A diferença pode estar também nas típicas situações de condução na cidade, começando com manobras de estacionamento feitas ao se esterçar o volante com o carro parado, com uma forte fricção entre o asfalto e o pneu.

Ao lado da configuração característica das estradas de montanha, o ambiente metropolitano é sem dúvida o mais duro para um jogo de pneus, devido às contínuas mudanças de direção, acompanhadas por repetidas acelerações e frenagens.