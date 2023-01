Quais as melhores ferramentas da internet

Sem dúvida alguma, o desenvolvimento tecnológico foi benéfico para todos. Contudo, são poucas as pessoas que aproveitam a internet da maneira correta.

Por isso, para ajudar você nisso, nós preparamos o artigo de hoje sobre o assunto. Quer saber mais? Então acompanhe agora mesmo!

Melhores ferramentas da internet

Correios

Se você quer acompanhar suas entregas de forma simples e fácil, o correios rastreamento é o que você precisa!

De fato, através do site e também do aplicativo, você pode digitar o seu CPF para encontrar quais pacotes estão a caminho da sua casa.

Essa é uma forma eficiente de saber que dia suas encomendas chegarão.

Trello

Trello é um gerenciador de tarefas online que facilita o trabalho em equipe e a colaboração. Funciona através de cartões que você pode organizar de acordo com diferentes categorias.

Em cada um você pode criar subcategorias com cartões correspondentes a atividades ou lembretes. Você pode adicionar um prazo, anexar documentos, adicionar comentários, etc.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele também integra um calendário no qual você pode visualizar todos os seus cartões juntamente com suas datas de vencimento.

O melhor é que quando qualquer atualização ocorre, todos os membros da equipe são notificados, tornando o fluxo de trabalho muito mais rápido e eficiente.

Você pode escolher os membros com os quais você compartilha cada quadro e, assim, monitorar o progresso de seus projetos.

Calculadora

Através da internet, temos a oportunidade de ter acesso a vários tipos de calculadora. Assim, a ideia de fazer contas no papel ficou para trás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Basta procurar no Google e você encontrará uma infinidade delas. Dessa forma, basta escolher aquela que supre melhor suas necessidades.

Google Drive

Quando você usa vários dispositivos ao mesmo tempo para tarefas diferentes, é melhor ter todas as informações sincronizadas.

Para isso, o Google Drive é uma ferramenta muito eficiente, pois além de sincronizar todos os seus arquivos online, oferece 15 GB de espaço gratuito na nuvem.

Esta ferramenta funciona através do seu e-mail do Gmail. Uma das suas grandes vantagens é o fato de poder atualizar as informações em tempo real e visualizar o histórico de alterações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com seu recurso de criar uma “pasta compartilhada”, você pode fazer atribuições em grupo e monitorar o envolvimento e as funções de todos os membros da equipe.

Na verdade, também inclui um serviço de mensagens internas onde todos os membros com acesso a um documento podem participar.

Headspace

Por mais aplicações e ferramentas digitais que você encontre para se organizar, nenhuma terá efeito se você não treinar sua mente para estar concentrado e atento ao momento presente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Headspace é uma aplicação de meditação guiada muito dinâmica e envolvente. Com exercícios práticos e sessões curtas de meditação, ajuda-nos a limpar todos aqueles pensamentos inúteis que nos chegam quando estamos prestes a começar algo importante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, o aplicativo integra notificações para lembrar que você pode dedicar de 3 a 20 minutos de meditação antes de dormir ou no início do seu dia. Ele traz dicas muito úteis para desconectar sua mente de qualquer pensamento de estresse e focar no aqui e agora.

Portal de notícias

Através dos portais, você pode ficar por dentro de tudo o que acontece em sua cidade. Você pode receber notícias de Porto Alegre, de São Paulo ou de qualquer parte do Brasil.

Tudo isso através do seu computador, ou também do seu celular.

Conclusão

A Internet pode ser nosso aliado ou nosso inimigo quando se trata de aumentar nossa produtividade. Tudo depende da abordagem que lhe damos e de como aproveitamos o fato de estarmos conectados aos nossos dispositivos a maior parte do tempo.

Podemos tirar vantagem disso e usá-los como agendas pessoais que, além de nos distrair, nos permitem organizar eficientemente nosso tempo.

Estes aplicativos ou programas podem ajudá-lo a levar um projeto do início ao fim no ambiente de trabalho, pessoal ou profissional.

Tendo em conta a nossa seleção, não é necessário instalar todas e cada uma das aplicações mencionadas, uma vez que algumas se complementam e outras têm funções muito semelhantes.

Talvez um par seja suficiente para lidar com seus projetos atuais. No entanto, recomendamos que experimente a maioria destas opções para escolher a combinação que melhor se adapta ao seu estilo de vida e às suas necessidades.