Quadrilha explode caixas eletrônicos; morador gravou a ação

PUBLICIDADE

Na madrugada desta segunda-feira (17), uma quadrilha explodiu dois caixas eletrônicos localizados em um ponto de autoatendimento da Caixa Econômica Federal. Durante o roubo, os suspeitos utilizaram vários explosivos e destruíram completamente o interior da unidade. Um morador da região flagrou toda a ação (veja abaixo).

Do prédio do apartamento do morador é possível ver os suspeitos agirem, por volta das 3h30 da madrugada. Também é possível notar o barulho dos explosivos e a fuga dos assaltantes, que conduzem um carro e uma motocicleta. O crime aconteceu em Teresina-PI.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos dispararam diversas vezes, com o intuito de intimidar as pessoas que passavam pelo local. Além disso, a quadrilha espalhou dezenas de grampos de ferro, para furar o pneu dos veículos que se aproximassem.

As autoridades deram início a uma investigação e isolaram a área do crime. Ainda não há informações se os suspeitos conseguiram levar algum dinheiro dos caixas. No entanto, nas filmagens é possível notar que eles carregavam sacolas. O caso será investigado pela Polícia Federal.