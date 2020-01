Pyong Lee revolta protetores de animais após se desfazer de seus gatos, antes do ‘BBB20’

PUBLICIDADE 

Após ser anunciado como participante da vigésima edição do “Big Brother Brasil“, Pyong Lee passou a receber diversas críticas vindas de protetores dos Animais. Isso porque o youtuber havia se desfeito de seus dois gatos, Quasar e Austin, pouco antes de ser escolhido para o confinamento.

A justificativa que Pyong deu para seus seguidores nas redes sociais a respeito do que motivou ele a se desfazer dos animais foi pelo fato de que, em breve, seu filho irá nascer, e ele alegou que os animais poderiam fazer com que a criança contraísse toxoplasmose, e que, por isso, ele preferiu doar os gatos.

Em outubro de 2019 o youtuber descobriu a gravidez de sua esposa, Sammy Lee. Logo depois, ele decidiu se livrar dos gatos, com a justificativa de que fariam mal pra o bebê. Os fãs de Pyong começaram a notar que os animais não estavam mais aparecendo nas publicações feitas por ele nas redes sociais, coisa que antes acontecia muito. Diante disso, resolveram perguntar ao youtuber a respeito da situação, e ele indicou que procurassem a informação no Google pois a toxoplasmose era um risco.

Ao procurar no site de pesquisas a respeito dos perigos que os gatos podem trazer para bebês, os resultados indicam que pode ser contraída toxoplasmose, esta infecção inclusive é conhecida popularmente como sendo “doença dos gatos”. Com ela, pode acabar ocasionando em uma cegueira, má-formação do bebê e até mesmo aborto espontâneo da mãe, além de outros fatores.

No entanto, as formas de contágio da doença são mais complexas do que foi indicado, e os veterinários, inclusive, desmentem estes boatos encontrados nas redes sociais.

Após as várias críticas, Pyong se justificou falando que tanto Quasar quanto Austin foram adotados pelo seu pai logo após a notícia da gravidez de sua esposa.