Pulseira tecnológica Kids OurCard aumenta a segurança das crianças e pode salvar vidas

Dispositivo inteligente pode conter informações vitais sobre a criança em casos de emergência, tranquilizando pais e responsáveis

A segurança das crianças é uma preocupação primordial para pais e responsáveis, e em situações de emergência, cada segundo conta. Nesse contexto, a pulseira desenvolvida pela startup brasileira OurCard, que leva o nome de Kids OurCard, surge como uma ferramenta inovadora e essencial para garantir a rápida identificação e obtenção de informações cruciais em momentos críticos, pois ter acesso aos dados do paciente pode fazer a diferença para ter um socorro eficaz e evitar maiores complicações.

A Kids OurCard é mais do que uma simples pulseira; é um dispositivo inteligente que pode conter informações vitais sobre a criança, como seu nome, nome dos responsáveis, data de nascimento, alergias, condições médicas especiais e contatos de emergência, incluindo endereço completo do local de residência. Tudo isso utilizado por meio do mecanismo NFC e QRCode. Basta um aparelho de celular conectado na internet em proximidade com a pulseira para que todos os dados sejam acessados de forma rápida e precisa. Ou seja, em caso de acidentes, desaparecimentos ou outras situações urgentes, essa pulseira se torna um valioso aliado para os socorristas.

A principal vantagem da pulseira Kids OurCard está na agilidade com que as informações podem ser acessadas. Em situações de emergência, cada momento é crucial, e a capacidade de obter dados relevantes de forma imediata pode ser a diferença entre uma resposta rápida e eficaz ou atrasos que comprometem a segurança da criança.

Além disso, o dispositivo oferece uma tranquilidade adicional aos pais, que podem se sentir mais seguros sabendo que, em caso de necessidade, as informações essenciais sobre seu filho estarão prontamente disponíveis para os profissionais de saúde ou socorristas. Isso reduz a incerteza e permite que as equipes médicas ajam com base em dados precisos, melhorando significativamente as chances de um desfecho positivo.

A durabilidade e resistência da pulseira, aliadas à sua fácil adaptação ao estilo de vida ativo das crianças, tornam-na uma opção prática e eficaz. Além disso, o design colorido e amigável da Kids OurCard contribui para que as crianças aceitem e usem a pulseira sem resistência, transformando-a em um acessório divertido e parte integrante de suas atividades diárias.

Em resumo, a pulseira Kids OurCard representa um avanço significativo na segurança infantil, proporcionando uma solução eficaz e inovadora para situações de emergência. Ao investir nesta tecnologia, os pais não apenas garantem a proteção de seus filhos, mas também contribuem para uma resposta mais rápida e eficiente em casos críticos.

Além de crianças, a pulseira também é perfeita para idosos e portadores de necessidades especiais, pois facilita a comunicação com responsáveis, além do melhor atendimento médico, pois pode contar todo o histórico do paciente, os remédios que ele venha utilizar e seus exames mais recentes.

Sobre a Startup OurCard

Criada em 2022, a OurCard tem sede em Ribeirão Preto, no interior do Estado de São Paulo, e é investida pela empresa Sanchez LAB. Recentemente, a startup esteve presente na Web Summit, num dos principais eventos mundiais voltados para tecnologia, ocorrido no final de novembro em Lisboa, Portugal.

Para mais informações, basta acessar: https://ourcard.eco/