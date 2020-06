Professores deixam mensagens nas portas das casas e emocionam pais e alunos

PUBLICIDADE

Com o fechamento das escolas, para impedir a proliferação do novo coronavírus, muitos alunos estão com saudades de interagir com os professores, que além de ensinar, criam laços de amizade com os discentes. Pensando nisso, um grupo de professores decidiu escrever uma mensagem de carinho e esperança, onde relatam que também sentem falta dos pequenos.

Os professores da Casa José Carlos, em Belho Horizonte-MG, se reuniram a fim de presentear os alunos com uma mensagem, escrita em giz, na frente de suas casas. Com a surpresa, tanto os alunos quanto os pais ficaram emocionados.

O professor de educação Rafael Morais, que trabalha na unidade, conta que a ideia surgiu quando ele teve conhecimento de uma professora norte-americana que havia tido a iniciativa. Após ver os resultados, ele apresentou a proposta à secretaria e aos professores, que gostaram da ideia.

Em seguida, o grupo colocou o plano em prática e iniciou a execução dos desenhos com mensagens positivas aos alunos. “Estamos com saudade, logo nos veremos. Fique bem!”, diz uma delas.

Os pais e os alunos retornaram o carinho ao longo do dia. “Eu amei, até tirei foto. Vou guardar pra sempre no meu telefone”, diz uma das crianças em uma mensagem de áudio. “Eu fiquei muito feliz e até emocionada na hora. Achei uma ação de muito carinho neste momento”, conta Natália Correia, mãe dos alunos Kaio e Sophia, de 11 e 10 anos.