Professora é morta esfaqueada pelo ex na véspera do aniversário de 50 anos

Imagens de câmera de segurança registraram o ataque brutal contra a profissional da educação

Uma professora foi morta após ser esfaqueada pelo ex-marido enquanto estava indo para o trabalho, nesta terça-feira (28), em Campo Grande, segundo a polícia. Albynna Freitas Ribas foi morta um dia antes de comemorar o aniversário de 50 anos. O suspeito do crime é o ex-marido dela, Jair Paulino da Silva, de 52 anos. Ele foi preso.

Depois de uma discussão, o suspeito tirou uma faca da cintura e desferiu vários golpes contra a professora.

Em seguida, as imagens mostram a vítima tentando se defender com as próprias mãos. A professora tenta se esquivar das facadas, mas o homem continua com os golpes. Jair a acerta várias vezes, enquanto a segura por uma bolsa. A mulher cai no chão, e o suspeito foge com a faca empunhada.

Albynna chegou a ser socorrida e levada para a Santa Casa de Campo Grande. Minutos após a vítima chegar ao hospital, a equipe médica confirmou que a professora tinha morrido.

Moradores tentaram capturar o suspeito, situação que foi flagrada por uma equipe da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar. Jair foi preso e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres (Deam), onde o caso é investigado.

A morte de Albynna é o quinto feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul e o segundo em Campo Grande, em 2023.