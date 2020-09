Professor é encontrado morto após ser acusado de abusar de aluna de 11 anos

PUBLICIDADE

Na última terça-feira (15), o professor de música Erli Delmar Essi foi encontrado morto em boiando na beira do Rio Cuiabá, próximo à Ponte Sérgio Motta, que liga Cuiabá e Várzea Grande. O idoso, de 72 anos, era acusado de abusar sexualmente de uma aluna de 11 anos durante uma aula.

Quando foi encontrado estava com o rosto bastante machucado e duas pedras amarradas, uma na perna e outra no pescoço.

A mãe de uma aluna do professor relatou a polícia no última dia 4 de setembro que sua filha havia sido vítima de abuso sexual.

De acordo com a mãe, a filha havia ido para a aula de música, mas acabou estuprada pelo professor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na época do ocorrido a polícia foi até a casa de Erli, mas quando chegou no local a esposa disse que seu marido teria fugido do lar.