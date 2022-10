Primo é preso suspeito de abusar sexualmente de primas de 1 e 3 anos

Abusos começaram, segundo a polícia, depois que o pai da criança de 1 ano ser preso

Um primo foi preso suspeito de abusar sexualmente de duas primas de apenas 1 e 3 anos de idade, em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. A Polícia Civil começou a investigar o caso após a mãe de uma das crianças perceber sinais de estupro e fazer denúncia.

Segundo as investigações, o homem residia na mesma casa que seu primo, a esposa, e a filha do casal, de 1 ano, mas quando o pai da menina foi preso, por outro crime, o investigado passou a morar sozinho com a vítima e a mulher.

Passados alguns dias da prisão, a mãe percebeu vários sinais de que a criança estava sendo abusada, e procurou ajuda da polícia.

A delegada Bárbara Buttini contou que, durante a investigação, também descobriu indícios de que outra prima do suspeito, a de 3 anos, também estava sendo abusada sexualmente.

A polícia informou que o suspeito foi levado para o presídio de Alto Paraíso e está a disposição do Judiciário.