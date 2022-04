PRF apreende 2.500 caixas de cabeças de alho irregular na rodovia Régis Bittencourt, SP

Nessa terça-feira, em São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão de uma carga com 2.500 caixas de cabeças de alho

Na tarde dessa terça-feira, 19, em Barra do Turvo, São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão de uma carga com 2.500 caixas de cabeças de alho. A mercadoria era irregular e pertencia a uma empresa da Argentina.

Uma equipe de policiais estava realizando abordagem no km 525 da rodovia, quando visualizaram e decidiram abordar um caminhão com dois ocupantes. O motorista informou estarem transportam alho e o transbordo, da carga vinda da Argentina, foi feita em Foz do Iguaçu, Paraná. O destino da carga, segundo os homens, era a cidade Contagem, Minas Gerais.

Os policiais ao consultarem os documentos entregues pelo motorista e a documentação de importação do produto, foi notado inconsistências nas informações, confirmadas em seguida por uma equipe de Auditores Fiscais de Curitiba (PR) que prestou apoio aos policiais.

A mercadoria irregular foi aprendida pela polícia e totalizou 2.500 caixas de cabeças de alho contendo 10 kg cada, com inscrições de empresa Argentina.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o motorista e o passageiro foram atuados pelo crime de descaminho, o veículo e a carga foram encaminhadas para a Receita Federal de Curitiba (PR).