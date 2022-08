Preso suspeito de matar jogador de futebol a tiros

De acordo com a Polícia Militar o crime teria sido motivado por uma discussão em razão de uma aposta

Um jogador de futebol amador identificado como Jocimar Luciano de Castro foi morto a tiros quando saía de um bar no distrito de Monte Senir, em Barra de São Francisco, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (27).

De acordo com a Polícia Militar o crime teria sido motivado por uma discussão em razão de uma aposta. O suspeito do crime foi preso.

Jocimar Luciano jogaria uma partida neste domingo (28) em um torneio que acontece na cidade. De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer de Barra de São Francisco, em razão do crime, o jogo foi adiado para o próximo fim de semana.

No momento em que saía de moto do bar, Jocimar foi atingido por seis tiros, quando estava de costas. O autor dos disparos, segundo informações recebidas pela polícia, seria Robson Pereira, que fugiu do local de carro.

Suspeito foi preso momentos depois



Os militares encontraram o homem escondido nos fundos da casa da namorada. Ele negou participação na morte, mas os militares sentiram o cheiro de pólvora nas mãos dele. Além disso, encontraram, dentro de uma cômoda, uma arma que tinha o mesmo cheiro e munição.

Robson foi encaminhado pelos policiais para a Delegacia de Barra de São Francisco, onde foi autuado em flagrante pelo homicídio. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte. A arma foi apreendida.

Já o corpo de Jocimar foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.