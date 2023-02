Preso suspeito de agredir e arrastar mulher pelos cabelos após briga por foto antiga

A vítima teria mostrado uma foto antiga que estava no celular dela à uma amiga e, pouco depois, o suspeito teria ficado com ciúmes e a expulsado do local

Um homem foi preso suspeito de agredir uma jovem de 20 anos em Jataí, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito também arrastou uma mulher pelos cabelos após uma briga por uma foto antiga que estava no celular da jovem.

À Polícia Militar, jovem contou que a situação teria começado quando ela e seu companheiro estavam em uma fazenda com outras pessoas. Na ocasião, ela teria mostrado uma foto antiga que estava no celular dela à uma amiga e, pouco depois, o suspeito teria ficado com ciúmes e a expulsado do local.

Segundo o relato policial, a jovem passou a noite no meio do mato, com medo de retornar à fazenda. Na manhã seguinte, a vítima contou ter ido novamente ao local para pegar seus pertences pessoais, mas foi “fisicamente agredida com socos, chutes e arrastada pelos cabelos”.

Ao conseguir fugir, a mulher contou que pegou carona até um armazém, onde acionou os policiais. Segundo informações do delegado Marlon Luz, até a noite desta terça-feira (14), o homem permanecia preso. A Polícia Civil explica que ele deve responder pelos crimes de injúria, ameaça, dano, lesão e roubo.