Preso investigado por estuprar adolescente com deficiência e agredir a ex-mulher

Um homem de 28 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente com deficiência, de 17 anos, na zona rural de Croatá, no interior do Ceará. Ele, capturado nesta terça-feira (17), é investigado também por crimes de violência doméstica e por descumprimento de medidas protetivas de urgência contra a ex-companheira.

O suspeito estava foragido da Justiça desde a expedição da ordem judicial, em 2021, quando teria ocorrido o estupro contra a adolescente. A prisão foi realizada pela Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte.

Os policiais civis de Guaraciaba do Norte deram início às investigações e confirmaram a identidade do suspeito após o registro de um boletim de ocorrência (BO) informando o crime. Com o levantamento das informações, a unidade policial representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado.

O homem não terá a identidade revelada para preservar a identidade da vítima. Ele foi encontrado na localidade de Sítio Repartição, na zona rural de Croatá, e conduzido para a Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte. Na delegacia, foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável e o homem foi entregue à disposição da Justiça.