Preso homem que aprisionou, agrediu e estuprou idosa

A equipe da Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, prendeu um homem de 44 anos em flagrante, depois que a vítima, que tem 61 anos e foi resgatada pelo filho, compareceu à unidade policial pedindo por ajuda. A prisão ocorreu na tarde desse domingo (05), no bairro Tabajara, em Cariacica.

“A vítima estava muito lesionada, com ferimentos nos olhos, pescoço e sentindo dores na cabeça e no corpo. Ela afirmou que estava sendo mantida em cárcere privado, sendo brutalmente agredida e estuprada pelo suspeito. Imediatamente, reunimos os policiais, fomos à residência dele e o prendemos em flagrante”, relatou a delegada plantonista da Delegacia de Plantão Especializado da Mulher, Andrea Magalhães.

No relato, a vítima contou que trabalha como embaladora em um estabelecimento comercial, onde conheceu o indivíduo. Eles fizeram amizade e ela se abriu com ele, relatando que tinha saído de um relacionamento abusivo. O homem se aproveitou da fragilidade da vítima para se aproximar, dizendo que iria protegê-la. Depois de ganhar a confiança da embaladora, o suspeito a levou a casa dele, mas mudou totalmente de comportamento, trancando a mulher e tomando seus pertences pessoais.

Ela contou que, desde então, passou a viver sob o domínio do agressor. “Em depoimento, a vítima relatou que ele saía e deixava a porta trancada, sendo que, no final do ano passado, ela chegou a passar cerca de dez dias presa. Em diversas vezes, ele manteve relações sexuais sem consentimento e a agredia se ela se recusasse. A vítima relatou ainda que teve o olho direito furado pelo agressor, que dizia que fez isso para ela não cumprimentar os clientes na loja onde trabalha”, disse a delegada Andrea Magalhães.

A vítima contou ainda no relato concedido na delegacia que teve eletrodomésticos e outros pertences vendidos pelo agressor. No trabalho, ela teve que inventar histórias para justificar os ferimentos, o que levantou suspeitas de uma supervisora, que fez contato com o filho da vítima.

Ele passou a manter contato com a mãe, até perceber que ela estava sendo coagida pelo agressor e obrigada a esconder a verdade sobre o que estava acontecendo. Na manhã desse domingo (05), o filho foi até a casa do suspeito, onde encontrou a mãe ferida. Ele a resgatou e foi direto para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher relatar o ocorrido.

O suspeito foi encontrado pelos policiais dentro de casa. Ele foi detido pela equipe da PEM e autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha, ameaça, violência psicológica, sequestro e cárcere privado, além de dano ao patrimônio e estupro. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).