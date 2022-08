Preso filho que tentou roubar R$ 400 mil da própia mãe

A vítima é uma idosa que estava junto com o neto em casa quando foi surpreendida por dois homens armados que invadiram o local

Um homem foi preso nesta quinta-feira (11) em São Miguel do Guaporé (RO), durante a Operação Indigno da Polícia Civil em combate aos crimes contra o patrimônio. Ele era investigado por tentar dar um golpe na própria mãe na cidade de Cacoal (RO).

Segundo informações da Polícia Civil a tentativa de latrocínio aconteceu em junho deste ano no distrito de Cinturão Verde, zona rural de Cacoal.

Ainda conforme a Polícia Civil, os ladrões amarraram e atiraram contra a idosa que ficou lesionada no ombro. A motivação do crime era encontrar R$ 400 mil que a vítima tinha recebido de uma ação. Os suspeitos arrombaram um cofre, mas não localizaram a quantia total. Eles fugiram com R$ 1,2 mil, joias e dois celulares.

Durante as investigações, cinco suspeitos de envolvimento no crime foram identificados. Entre eles o filho da vítima que teria arquitetado todo o plano.

Nesta quinta-feira, os agentes cumpriram cinco mandados de buscas e apreensões, quatro de prisão temporária e um de internação provisória contra um adolescente.