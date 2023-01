Presa suspeita de vender drogas e usar adolescente para distribuir

A jovem seria traficante na cidade desde a adolescência. Depois que completou 18 anos continuou atuando com os ilícitos

Uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico em Arraias, no sudeste do Tocantins, acabou presa nesta quarta-feira (18). Além de traficar, ela ainda teria envolvido um adolescente na distribuição de entorpecentes, configurando o crime de corrupção de menores.

Agentes da 11ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (11ª DEAMV) fizeram a prisão na cidade. Segundo a investigação, a jovem seria traficante na cidade desde a adolescência. Depois que completou 18 anos continuou atuando com os ilícitos.

Em 2022, os policiais apreenderam um menor que estava distribuindo os entorpecentes a mando da suspeita. Ele portava uma grande quantidade de dinheiro, que seria repassado à jovem. Por esse flagra, ela também deve responder pelo crime de corrupção de menores.

Depois que passou a ser investigada, a jovem deixou a cidade. A Polícia Civil pediu a prisão pelos crimes e estava em busca da suspeita. Ela retornou a Arraias e nesta quarta-feira (18), ela foi até a delegacia para saber da investigação. Nesse momento os policiais a interrogaram e cumpriram o mandado de prisão.

Depois dos procedimentos na delegacia, foi encaminhada à unidade penal feminina local, e está à disposição do Judiciário.