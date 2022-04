Prédio de três andares desaba no ES

Com o desabamento, imóveis ao redor do prédio também ficaram danificados e alguns tiveram as janelas destruídas pelo impacto

Na manhã desta quinta-feira (21), um prédio de três andares desabou em Vila Velha, no Espírito Santo. Ao menos duas pessoas estão desaparecidas.

De acordo com os vizinhos, no local moram uma doceira e seus familiares, mas não se sabe se todos estavam no prédio no momento.

Ao G1, uma vizinha do prédio disse que acordou assustada com o barulho. “Eu, meu esposo e meu filho saímos correndo. Quando cheguei no portão só gritei que é a casa da Larissa. Embaixo mora o pai dela, a irmã e a sobrinha. Em cima mora ela e a casa de cima está vazia. Ela estava na minha casa ontem à noite. Agora só Deus”, contou.

Com o desabamento, imóveis ao redor do prédio também ficaram danificados e alguns tiveram as janelas destruídas pelo impacto.

“Meu quarto fica nos fundos da minha casa. Por volta das 7h ouvimos um barulho e quando vim correndo aqui para fora, meu portão estava no chão e o vidro da janela do meu quarto tinha estourado”, contou outro vizinho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação está tentando contato com as pessoas que moram no prédio, mas ninguém resgatado ainda. Além dos bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192), Polícia Militar e Defesa Civil também estão atuando no local.