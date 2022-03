Preço da gasolina passa dos R$ 10 no interior do Acre

A 558 quilômetros de distância de Rio Branco, o posto está localizado em uma região chamada Vale do Juruá, onde é o único posto terrestre na cidade

No município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre, o aumento no preço do combustível assustou. R$ 10,550 por litro de gasolina. A 558 quilômetros de distância de Rio Branco, o posto está localizado em uma região chamada Vale do Juruá, onde é o único posto terrestre na cidade. Os demais são fluviais.

Nas refinarias, o preço passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de 18,8%. Para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, uma alta de 24,9%. Para o o gás de cozinha, o preço médio de venda da Petrobras foi reajustado em 16,1% e passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13 kg.

Na capital, motoristas fizeram filas nos postos de combustíveis na quinta (10) para abastecer os veículos após a Petrobras anunciar reajuste nos preços.

Um posto de Rio Branco ofereceu desconto para zerar o estoque antes do reajuste. Alguns motoristas aproveitaram para encher o tanque antes do novo preço.