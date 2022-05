Policial militar mata namorada a tiros e se mata em seguida, em Caruaru

Policial militar, identificado como Alef Joanes matou a namorada, Débora Siqueira, a tiros e se matou em seguida, no Agreste de Pernambuco

Na manhã desta quarta-feira, 18, um policial militar, identificado como Alef Joanes, de 23 anos, matou a namorada, Débora Siqueira, a tiros e se matou em seguida, no bairro Indianópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Policiais militares, estavam realizando uma ronda próximo ao local quando ouviram disparos de arma de fogo.

Ao chegarem no local, a equipe encontrou os corpos do PM e da mulher.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Militar, até o momento, está no local do acidente e está no aguardo da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística.