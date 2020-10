Policial Militar atende ocorrência de acidente fatal do irmão

PUBLICIDADE

O que parecia ser um atendimento em um dia normal de trabalho, acabou se tornando um episódio deseperador e trágico para o policial militar José Renato dos Santos, no último no domingo (11). O PM, que mora na cidade de Tupã (SP), foi chamado para atender uma ocorrência de acidente faltal entre um carro e uma moto. Ao chegar no local, o agente descobriu que a vítima era o irmão dele, Rogério Cardoso dos Santos.

Segundo o policial militar, Rogério Cardoso estava com parentes em uma chácara da família para a comemorar o aniversário de 44 anos da vítima, que havia sido quatro dias antes. José Renato também estava no evento, porém teve ir embora mais cedo, pois iria trabalhar naquele mesmo dia.

Ainda de acordo com os relatos do agente ao G1, a vítima teve que sair à noite da comemoração, pois precisava ir até a resindência do sogro. Foi nesse trajeto que o acidente aconteceu e Rogério Cardoso veio a falecer. “Iniciei o serviço à noite e foi despachado a princípio para uma ocorrência de capotamento. Lá no local dos fatos, cheguei e visualizei uma moto totalmente destruída, cravada numa árvore. Logo abaixo vi o veículo e já percebemos que não se tratava apenas de um capotamento”, conta o policial militar.

A equipe de bombeiros já estavam no local e as buscas pelo motociclista foram iniciadas, que não estava nas proximidades do acidente. De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima se encontrava cerca de 30 metros de onde aconteceu a batida. “Eu comecei a procurar em volta da moto e acho que Deus me livrou de não ter visto meu irmão da forma como ele ficou. Eu fui até a moto, efetuei a consulta da placa e deu como proprietária o nome da minha cunhada. Na hora deu aquele baque”, relata José Renato.

