Policial com ‘capacete de coronavírus’ alerta cidadãos que desobedecem quarentena

Um policial indiano, da região de Chennai, está utilizando um capacete personalizado com o formato do novo coronavírus para abordar motoristas da cidade. O visual assustador serve para alertar as pessoas de que a crise é séria.

A Índia possui 1,3 bilhão de habitantes e está sendo responsável pela maior quarentena do mundo, que deve perdurar por no mínimo 21 dias. Em algumas regiões do país, a população ainda apresenta resistência ao isolamento social e precisa ser alertada dos riscos.

O propósito do capacete avermelhado é imitar, com certo exagero, a forma do coronavírus e assustar as pessoas que estão desobedecendo a quarentena.