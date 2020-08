Policiais prendem jovens negros vítimas de assalto e deixam ladrão fugir

Três adolescentes negros que foram vítimas de uma tentativa de assalto nos Estados Unidos foram presos, enquanto o autor do crime fugia. O momento de apreensão foi filmado pela mãe de um dos garotos e postado nas redes sociais. Mesmo com diversas testemunhas afirmando que os jovens eram as vítimas, os policiais deram prosseguimento à prisão e algemaram os garotos. O caso ocorreu em plena luz do dia.

Enquanto a mulher filma os policiais apontando armas para os jovens, é possível ouvir diversos apelos:

“Não foram eles”, “Foi o outro cara”, “Você não se importa, porque eles são negros”, “Eles não fizeram absolutamente nada”, “Eles são crianças, abaixe as armas”, “Por que vocês estão fazendo isso?”

This was in Santa Clarita, Calif. Black teens say they were harassed by a homeless man who pulled a knife and attacked them. Police responded to the scene with firearms; including assault weapons, drawn on THE TEENS who were not resisting pic.twitter.com/qAn1eLLajf

— Elijah Stewart (@EJ_Stewart) August 10, 2020