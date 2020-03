Policiais militares são alvos de operação por sequestro de estrangeiro refugiado

PUBLICIDADE 

A Operação Refúgio foi deflagrada pela Polícia Federal (PF). A corporação cumpre alguns mandados de prisão contra policiais militares suspeitos de agirem no sequestro de um estrangeiro refugiado no Brasil. De acordo com a PF, o grupo usou de violência para sequestrar a vítima em um comércio localizado em Corumbá-MS.

A vítima, um boliviano que tinha mandado de prisão em aberto no país de origem, estava refugiado no Brasil. Em agosto de 2019, os policiais militares invadiram o comércio onde o homem estava e o sequestraram. O boliviano foi deixado em Porto Quijarro, na Bolívia.

A PF investigou o caso e descobriu a identidade dos envolvidos. Alguns dos suspeitos chegaram a se passar por policiais federais. Os suspeitos vão responder pelo sequestro e migração ilegal com o uso da violência. As autoridades irão entrar em contato, pelos meios oficiais, com o governo boliviano para que sejam tomadas as medidas devidas. A PF também fez a apreensão de algumas armas que teriam sido usadas pelos suspeitos.

Participam da operação 41 policiais federais e 10 policiais militares da Corregedoria da corporação.