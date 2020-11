Polícia resgata menino de 11 anos que era mantido em cárcere privado

PUBLICIDADE

Após uma denúncia anônima, a polícia resgatou um menino, de 11 anos, que era mantido em cárcere privado, em Uberaba (MG). Segundos os policiais, a criança estava acorrentada em uma cama e usava um balde para fazer suas necessidades fisiológicas.

O caso começou a ser investigado pela polícia com a ajuda de moradores da região, de acordo com informações do jornal O Tempo.

No boletim de ocorrência, os pais do menino foram apontados como responsáveis pelo crime. A mãe, de 27 anos, e o pai, de29, estão sob investigação e possível detenção da Polícia Civil de Uberaba.